Tarihi Zeynel Bey Türbesi taşınıyor

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BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, "Bölgemiz yapılacak olan Ilısu Barajı ile yeniden hayat bulacak. Türkiye tüm değerlerine sahip çıktığı gibi kültürel değerlerine de sahip çıkıyor." dedi.

Prof. Dr. Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin tüm değerleri gibi kültürel değerlerine de sahip çıktığını belirterek, 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türbenin taşıma işleminin başladığına dikkati çeken Durmuş, şöyle devam etti:

"Bölgemiz yapılacak olan Ilısu Barajı ile yeniden hayat bulacak. Türkiye tüm değerlerine sahip çıktığı gibi kültürel değerlerine de sahip çıkıyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin bütüncül olarak taşınması, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla ne kadar büyük bir devlet olduğumuzun bir göstergesidir."





