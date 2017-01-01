Bolu merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BOLU (AA) - Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla yakalanan 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Bolu, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da gözaltına alınan 17 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Erkoçoğlu, Yakup Pekdaş, Ömer Faruk Onay, Yasin Demir, Yusuf Aykaç, Hasan Hoşcan ve Nimet Uğur ile CHP İl Yönetiminden Turgut Ekici tutuklandı.

Diğer şüpheliler A.U, E.Y, H.İ.D, M.Ö, R.S, G.K, Ü.A. ve M.K. ile CHP İl Yönetiminden R.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu merkezli, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da 9 Mayıs'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddia edilen, CHP Bolu İl Yönetiminden 2 kişi ile doktor, öğrenci ve şirket çalışanı 17 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dijital materyaller ile dokümanlar ele geçirilmişti.