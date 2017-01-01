Engelsiz yaşam merkezi, engellileri ve ev hanımlarını hayata bağlıyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARTVİN (AA) - Engelsiz Yaşam Kültür Sanat Merkezinde, altısı engelli birey olmak üzere 18 - 60 yaş arasında değişik yaş gruplarından yaklaşık 30 ev hanımı, 8 usta öğretici gözetiminde sürdürdüğü çalışmalarla turizm kenti olma hedefiyle ciddi atılımlar yapan Artvin’de, hediyelik eşya üretiyor.



Artvin Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde açtığı, Engelsiz Yaşam Kültür Sanat Merkezi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticilerinin eğitimiyle yürütülen kurslarda unutulmaya yüz tutmuş yöresel kültürel motifler, hediyelik ürünlere aktarılarak yaşatılırken bir yandan da ev hanımları ve engelliler yaptıkları ürünleri satıp ekonomik kazanç sağlıyor.

Altısı engelli birey olmak üzere 18 - 60 yaş arasında değişik yaş gruplarından yaklaşık 30 ev hanımın 8 usta öğretici gözetiminde sürdürdüğü çalışmalarla, turizm kenti olma hedefiyle ciddi atılımlar atan Artvin’de, hediyelik eşya üretimi eksikliği de giderilmeye çalışılıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi Sorumlusu Hacer Kocatepe, AA muhabirine, amaçlarının engeli bireylerle engelsiz bireyleri buluşturmak olduğunu söyledi.

Kocatepe, engelli vatandaşları evden çıkararak onları sosyal yaşama kazandırmak istediklerini ifade ederek, "Onlarda toplumun birer parçası. Bir yandan da el emeği göz nuruyla bir şeyler üreten kardeşlerimizin bütçelerine katkı sunmak amacıyla onlara burada satış imkanı sağlıyoruz. Artvin’e gelen misafirlerimize ilimize dair hediyelik eşya imkanı sunmak gibi bir amacımızda vardı. Biz bu amaçlarımıza ulaştık ciddi anlamda talepler var. Engelli kardeşlerimiz ve ev hanımlarımız çok güzel ürünler üretiyorlar." dedi.

Kursa görme engelli kızlarında katıldığını belirten Kocatepe, "Burada görme engelli kızlarımız var. Ben onları çok seviyorum. Normalde dışarıda yemek dahi yiyemeyen kızlarımız buradan çıkmak istemiyorlar. Onları topluma kavuşturduk. Artık kendilerine öz güvenleri var. Kendi aralarında rekabet halinde ürünleri zevkle heyecanla yapıyorlar. Çokta becerikliler. Burada bir aile gibiyiz. Engelli çocuklarımız ve ev hanımlarımız hem güzel zaman geçiriyor hem de üreterek kendilerine kazanç sağlıyor." diye konuştu.

- Meslek sahibi oluyorlar

Merkezde usta öğreticiler gözetiminde çalışmalarını sürdüren görme engelli Ergül kardeşlerden Demet Ergül, fırsat verildiği zaman engelli insanlarında birçok şeyi yapabileceğin söyledi.

Kursta kilim dokuma yöntemiyle cüzdan çanta yaptıklarını vurgulayan Ergül, hocaları sayesinde bir meslek edindiklerini belirtti.

Cüzdanlar, çantalar, bileklikler, tespihler yaptıklarını aktaran Ergül, "Burada yaptığımız ürünleri yine burada satarak para kazanıyoruz. Yaptığımız el sanatları işi çok hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum. Burada arkadaş çevremde oldu. Görme engelli bir bireyim. Buradaki eğitimlerle elimize bir meslek aldık. Çok memnun. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Görme engeline rağmen öğrenmekte zorlanmadığını dile getiren Ergül, "Hocalarımız sayesinde çok çabuk öğrendik. Hatalarımızı hocalarımız düzeltiyor. Görmesek bile elimizle her şeyi yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Duygu Ergül de kardeşi ile birlikte haftanın 5 günü buraya gelerek hoşça zaman geçirdiklerini söyledi.

Ev hanımı Selfinaz Koçak ise hobi olarak başladığı dokuma tezgahı uğraşında siparişler alınca ürettiği, masa örtüsü, kilim gibi ürünleri satarak kazanç sağlamaya başladığını anlattı.

Ahşap Kursları usta öğreticisi Reyhan Bilgin de ev hanımlarının en çok rağbet gösterdiği kursların başında ahşap hediyelik eşya kurlarının geldiğine dikkati çekerek, "Ahşap yakma, ahşap boyama, ahşap oyma işlemleri ile değişik hediyelik eşyalar üretiyoruz. Kursiyerlerimiz ev hanımı olduğu için kendilerine maddi kaynak sağlamış oluyor." diye konuştu.







