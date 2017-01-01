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Tarihi Zeynel Bey Türbesi yeni yerine taşındı

12 Mayıs 2017 Cuma, 11:59

BATMAN (AA) - Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşındı.

Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınarak, baraj göl alanından çıkarıldı. Türbe, yeni yeri Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na yerleştirildi.

Taşıma işlemi için 8 adet "Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı" (SPMT) kullanıldı.

Meteorolojik şartların uygun olması nedeniyle bugün gerçekleştirilen taşıma işlemi, saat 08.00'de başladı. Yaklaşık 3,5 saat süren taşıma işlemi 11.35'te tamamlandı.

Ilısu Baraj Gölü alanından çıkarılan türbenin yerine oturtulmasının 3 gün sürmesi bekleniyor.

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