"Eskort sitelerine" yönelik 13 ildeki operasyon

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SAMSUN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Dairesi Başkanlığınca, Adana ve Samsun merkezli 13 ilde fuhşa aracılık etmek amacıyla kurulan "eskort siteleri"ne yönelik operasyonda, Samsun'da 29 site yöneticisi ve çok sayıda site üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla internetteki 30 "eskort sitesi" ile ilgili çalışma yürütüldü.

Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın ardından fiziki ve teknik takip sonucu "eskort siteleri"nin yönetici ve üyelerine yönelik "suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından Samsun, Ankara, Konya, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, Mersin, Adana, İzmir ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Site yöneticilerinin hesaplarını inceleyen ekipler, üyelerinin abonelik sistemiyle site yöneticilerinin hesaplarına aylık 400 lira yatırdıklarını tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı Remzi Başaran talimatıyla Samsun'daki site yöneticilerinin 2 milyon 75 bin lira değerinde 6 lüks araç, 3 villa ve 2 daire ile banka hesaplarındaki paralara el konuldu.

İlde sabah saatlerinde ekiplerce 35 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 site yöneticisi ile çok sayıda site üyesi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında operasyonlar sürüyor.