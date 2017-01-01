"Engelsiz bir dünya" için ağaçları örgüler ile giydirdiler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir araya gelerek örgü kulübü kuran 20 gönüllü kadın, engellere dikkati çekmek için yaptıkları el örgüleriyle iki ağacı ve bir bankı giydirdi.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde, sosyal sorumluluk projelerine imza atmak üzere "Dalyan Örgü Kulübü"nü kuran 20 gönüllü kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar, çevre duyarlılığı ve sokak hayvanları için geliştirdikleri projelerin ardından, Engelliler Haftası kapsamında bu konuya dikkati çekmek amacıyla yeni proje hazırladı.

"Engelsiz bir dünya" isimli proje çerçevesinde, gönüllü kadınlar, örgü kulübünde hazırladıkları ürünler ile Ortaca Kültür Park'ta bulunan iki ağaç ve bir bankı giydirdi.

Dalyan Örgü Kulübü kurucusu Türkan Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projeleri üretmek amacıyla böyle bir kulüp kurduklarını söyledi. Gün geçtikçe kulüp üyelerinin sayısının arttığını anlatan Ölmez, "Dört ay önce kurulmamıza rağmen, 'Engelsiz bir dünya' dördüncü projemiz. İlk olarak ihtiyaç sahibi çocuklar, ardından çevre duyarlılığı, daha sonra da sokak hayvanları için projeler hazırladık. Şimdi de engellere dikkati çekmek için 'Engelsiz bir dünya' isimli projemizi hayata geçirdik. Amacımız farkındalık yaratmak." dedi.

Ölmez, yaptıkları çalışmanın az da olsa vatandaşların dikkatini çekmesi umudunu ifade ederek, her bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.