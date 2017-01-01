Eski Cami'de eski bir Osmanlı geleneği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Osmanlı gelenekleri gereği Eski Cami Cuma namazı öncesi çiçeklerle süslendi.

Osmanlı padişahlarından II. Ahmed ve II. Mustafa'ya kılıç kuşanma törenlerinin yapıldığı Eski Cami'nin içine, geleneklere uygun olarak cam vazolara yerleştirilen, beyaz, pembe ve kırmızı karanfillerden oluşan çiçekler konuldu.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde "Vakıf tarafından camiye bakan mütevellisi vasıtasıyla mevsiminde bütün cemaat safları arasına çiçeklerle nice vazolar konulup caminin içi ve dışı nurlanır ve kokulanır" şeklinde bahsedilen gelenek, Vakıf Haftası'nda bu yıl da sürdürüldü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1414'te yapılan Eski Cami'nin Edirne'nin abidevi vakıf eserlerinden olduğunu söyledi.

Eski Cami'nin o zamanki en büyük cami ve şehrin ulu camisi olduğunu belirten Güneren, şunları kaydetti:

"Daha sonra Üç Şerefeli Cami ve Selimiye Cami'si yapıldığı için adı Eski Cami'ye dönüşmüş oluyor. Eski Cami çok büyük, güzel, hat yazılarıyla meşhur, kürsüleriyle meşhur bir camimiz. Şu anda Vakıf Haftası'nı kutluyoruz. Hafta kapsamında dört yıldır Eski Cami'de bir geleneği yaşatıyoruz. Mevsim çiçekleriyle camiyi süslüyoruz. Caminin içerisine mevsim çiçeklerini yerleştiriyoruz. Bu da güzel bir koku yayıyor ve cemaatimiz de namazını kıldıktan sona çiçekleri alıp gidebiliyor.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Edirne'ye geldiğinde Eski Cami'yi anlatırken mevsim çiçekleriyle caminin donatıldığını ve çok güzel kokuların cami içerisinde yayıldığını anlatıyor. Bu geleneği Vakıf Haftaları'nda yaşatmak için dört yıldır böyle bir etkinlik yapıyoruz. Şu anda 5 bin civarında çiçeğimizi temin ettik ve yerleştirdik. Cemaatimiz de namazdan sonra çiçeklerini alıp gidecekler."