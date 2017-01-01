FETÖ'nün Anafen AŞ davasında karar

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan, örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Anafen AŞ'ye bağlı okul ve yurtların 9 yönetici ve idarecisine 3 yıl 9 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.Ç, H.A, N.G, O.K, S.Y, T.S. ve S.C, tutuksuz yargılanan M.D. ve M.M.D. ile avukatları katıldı.

Sanıklar, son sözlerinin sorulması üzerine suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanıklar A.Ç, H.A, O.K, S.C ve T.S'ye 6 yıl 3'er ay, N.G. ve S.Y'ye 7 yıl 6'şar ay, tutuksuz sanıklardan M.D'ye 6 yıl 3 ay, M.M.D'ye de 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan A.Ç, H.A, O.K, S.C. ve T.S. tahliye edildi.