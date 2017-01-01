Konya merkezli 24 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Konya merkezli 24 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 kişi Kırşehir'de gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişilere yönelik Kırşehir'de çalışma yapıldı.
Konya'da örgüte ait kapatılan şirketlerde çalışırken örgüte finans desteği sağladıkları ve önemli görevlerde bulundukları ileri sürülen M.T. ve T.S, adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Konya'ya gönderildi.