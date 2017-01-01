ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanı Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun evlerinde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Finike Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan zanlı Ali Y, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan zanlı, Elmalı ilçesindeki cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Büyüknohutçu çiftinin cenazesinin yarın Muratpaşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.
Önceki gün Turunçova Mahallesi'ndeki Kızılcık Yaylası'nda yaşayan KİRADER Genel Başkanı Ali Ulvi (61) ve eşi Aysin Büyüknohutçu (61), evlerinde komşuları tarafından ölü bulunmuştu. İncelemede, çiftin av tüfeğiyle öldürüldükleri belirlenmişti.
Olayın ardından soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Y'yi aynı mahalledeki evine düzenlediği operasyonda gözaltına almıştı. Zanlının üst aramasında Büyüknohutçu'nun evinden gasbettiği öne sürülen 2 bin lira ele geçirilmişti. Ali Y'nin jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, hasta eşinin tedavi masraflarını karşılamak için eve gasp amaçlı girdiğini, suç aleti tüfeği obruğa attığını söylediği öğrenilmişti.
Bir dönem DSP İl Başkanlığı da yapan Ali Ulvi Büyüknohutçu, Finike ilçesindeki taş ocaklarına karşı açtığı davalar ve eylemlerle adını duyurmuştu.