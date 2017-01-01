Samsun'da kamyonet hırsızlığı operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da kamyonet hırsızlarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Terme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli tarihlerde 20 kamyonetin çalınmasıyla ilgili 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda İ.B, M.B, T.A, S.K, H.Y. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından "oto hırsızlığı, sahtecilik, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması, mala zarar verme ve bu suçları işlemek için örgüt kurma, yönetme, üye olma" suçlamasıyla Terme Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, çeşitli illerde satıldığı belirlenen çalıntı kamyonetlerin kente getirilerek sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.