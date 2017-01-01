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Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

12 Mayıs 2017 Cuma, 12:53

UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün adliye yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, açığa alınan birer infaz koruma memuru ve zabıt katibi ile meslekten ihraç edilen 3 eski adliye çalışanı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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