Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

UŞAK (AA) - Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün adliye yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, açığa alınan birer infaz koruma memuru ve zabıt katibi ile meslekten ihraç edilen 3 eski adliye çalışanı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.