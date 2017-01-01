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Baldızının iki yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddiası

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:12
Baldızının iki yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddiası

KARS (AA) - Kars'ta bir kişi, eşinin kız kardeşinin 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Alparslan Mahallesi'nde ikamet eden 41 yaşındaki Zafer G, eşinin kız kardeşi S.Y ile tartıştı. Tartışma sırasında S.Y'nin evine giren Zafer G, baldızının 2 yaşındaki çocuğu Ömer Yasin Y'yi kafasını yere vurarak ağır yaraladı.

Ömer Yasin Y'nin annesi S.Y, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu alarak Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerde Ömer Yasin Y'nin kafasında kırıkların olduğu belirlendi.

Çocuğu öldürdüğü iddia edilen Zafer G. kaçmaya çalışırken, Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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