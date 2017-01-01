OYFEST 2017 Bahar Festivali'ne doğru

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde 15-20 Mayıs tarihlerinde, "OYFEST 2017 Bahar Festivali" yapılacak.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından aralarında tenis, yüzme, optimist, sokak basketbolu, bisiklet ve plaj voleybolunun da olduğu 20 spor branşında etkinliklerin yer alacağı festival öncesinde, Ortakent-Yahşi sahilinde basın toplantısı düzenlendi.

OYDER Başkanı Ahmet Aras, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede ilk kez düzenlenecek festivali 8 aylık bir çalışma sonucunda hazırladıklarını, festivalin aksiyon üzerine kurulduğunu belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, festivali ilçeye gelecek binlerce kişinin yanında, milyonlarca kişinin de sosyal medyadan takip edeceğini vurguladı.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım Antrenörü Ayhan Çelik ise 11 sporcu ve 4 antrenörle festival öncesinde ilçede kamp yapmaya başladıklarını kaydetti. Türkiye Şampiyonası'nı da bu festival kapsamında gerçekleştireceklerini belirten Çelik, "Tarihimizde ilk defa biz istemeden bir turnuvaya dahil edildik. Bu bizim için mutluluk verici bir duygu. Engelli sporcuları ağırlamak zor olduğu için kimse bu işe giremiyordu. Onun için çok mutluyuz. Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonası'nı da Bodrum'da yapacağız." dedi.

Bedensel Engelli Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı sporcusu 22 yaşındaki Büşra Ün, kanser hastası olarak doğduğunu, hastalığı zamanla yenmesine rağmen tekerlekli sandalyeye bağlı kaldığını anlattı. Belden aşağısını hissetmediğini dile getiren Ün, "Hiçbir zaman içine kapanık bir çocuk olmadım. Ailem bana çok destek verdi. Tenise başladıktan sonra hayatım çok değişti." diye konuştu.

Ün, daha önce bir semtten başka bir semte geçerken yanında mutlaka birisinin olduğunu, ancak spora başladıktan sonra, İngilizce öğrendiğini ve bu sayede artık yurt dışındaki turnuvalara bile tek başına katılabildiğini anlattı.

Festival kapsamında, milli sporcu Bilge Çingigiray Aydın'ın sualtında en uzun yürüme kategorisinde Guinness rekor denemesi yapacağı kaydedildi.