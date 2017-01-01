İbrahim Erkal'ın vefatı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, İstanbul'da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için taziye mesajı yayımladı.

Azizoğlu, mesajında, Erkal'ın Erzurum'un sanat dünyasındaki önemli temsilcisi olduğunu ve özgün besteleri ile kitleleri kendine hayran bıraktığını belirtti.

Erkal'ın "Hadi gel Erzurum'a" diyerek sevdalısı olduğu memleketinin tanıtımına önemli katkılar yaptığını anlatan Azizoğlu, "Hemşehrisi Sümmani Baba'yı mahcup etmeyecek kadar onurlu ve gururlu olan, sanat camiasında dik duruşu ile dikkat çeken, başını eğmeyen, yere bakmayan ve baktırmayan halk ve hak aşığı Erkal'ımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü ve sarsıntısı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Azizoğlu, sanatçının dadaş kimliğine yakışır yapısı ile memleketini her ortamda en güzel şekliyle temsil ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"Mütevazı yaşam biçimi ve alçak gönüllülüğü ile yediden yetmişe herkesin gönlüne girmeyi başaran, hastalığı sırasında milyonlarca insanın duasını alan Erkal’ın yerinin dolmayacağı hepimizin malumudur. Girdiği yaşam mücadelesinde tıpkı bir şarkısında da dediği gibi 'De get yalan dünya' diyerek hayata genç yaşında veda eden ve bir anda milyonlarca insanın içini burkan, gözünü ıslatan, gönlünü sızlatan Erkal, bundan böyle şarkıları, türküleri ve o türkülerinin hafızalara nakşedilmiş anlamlı sözleriyle yaşayacaktır. Ölümüyle hepimizi derinden sarsan büyük Ozan'a, hak aşığına, Erzurum'un sevdalı dadaşına Allah'tan rahmet, başta eşi, çocukları ve ailesi olmak üzere hayranları ile tüm Erzurumlulara taziyelerimi iletiyorum. Başımız sağ olsun."