ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak'taki cinayet davasında karar

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:24

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl mart ayında bir restoranda çıkan silahlı kavgada Talat Yavuz'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Tuğberk Posbıyık, yakınları ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık Tuğberk Posbıyık, son savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan Posbıyık'a, üzerine atılı suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Müftü Mahallesi Süheyla Erel Caddesi'ndeki otelin restoran bölümünde 19 Mart 2016'da, eski Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın oğlu Tuğberk Posbıyık, aynı masada oturduğu arkadaşı Talat Yavuz'u silahla ağır yaralamıştı. Yavuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Posbıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
YEREL

ZONGULDAK'TA HEMZEMİN GEÇİTTE KAZA: 2 ÖLÜ
Esnaf başkanları maden ocağında -350'ye indi
YEREL

ESNAF BAŞKANLARI MADEN OCAĞINDA -350'YE İNDİ
Sağlık Sen Başkanı Duvarcı Hemşireler haftasını kutladı
YEREL

SAĞLIK SEN BAŞKANI DUVARCI HEMŞİRELER HAFTASINI KUTLADI
Kan vermek için kuyruk oldular
YEREL

KAN VERMEK İÇİN KUYRUK OLDULAR
FETÖ/PDY'nin &quot;mahrem memurları&quot;na yönelik operasyon
YEREL

FETÖ/PDY'NİN "MAHREM MEMURLARI"NA YÖNELİK OPERASYON
BEÜ Karaelmas'ın Renkleri'ni sanatla buluşturuyor
YEREL

BEÜ KARAELMAS'IN RENKLERİ'Nİ SANATLA BULUŞTURUYOR
Alaplı şehir parkına yeni dekoratif havuzlar
YEREL

ALAPLI ŞEHİR PARKINA YENİ DEKORATİF HAVUZLAR
Başkan Tekin , Bakan Özhaseki'ye teşekkür etti
YEREL

BAŞKAN TEKİN , BAKAN ÖZHASEKİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ
Zonguldak'ta KBRN tatbikatı
YEREL

ZONGULDAK'TA KBRN TATBİKATI
TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı
YEREL

TÜİK, NÜFUS İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Zonguldak'taki &quot;Temizlik&quot; operasyonu
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ "TEMİZLİK" OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!