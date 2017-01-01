Zonguldak'taki cinayet davasında karar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa, 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl mart ayında bir restoranda çıkan silahlı kavgada Talat Yavuz'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Tuğberk Posbıyık, yakınları ve avukatlar katıldı.
Tutuklu sanık Tuğberk Posbıyık, son savunmasında pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan yargılanan Posbıyık'a, üzerine atılı suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.
- Olay
Müftü Mahallesi Süheyla Erel Caddesi'ndeki otelin restoran bölümünde 19 Mart 2016'da, eski Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın oğlu Tuğberk Posbıyık, aynı masada oturduğu arkadaşı Talat Yavuz'u silahla ağır yaralamıştı. Yavuz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Posbıyık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.