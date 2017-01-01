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Nuh Çimento Grubundan Kocaelispor'a destek

12 Mayıs 2017 Cuma, 13:40

KOCAELİ (AA) - Nuh Çimento Grubunun, Spor Toto 3. Lig 1. grupta mücadele eden Kocaelispor’a, play-off final karşılaşması öncesinde 100 bin lira destek vereceği bildirildi.

Nuh Çimento Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin ve CEO Kamil Gökhan Bozkurt tarafından yapılan ortak açıklamada, sezonun son maçını 14 Mayıs Pazar günü Altay ile oynayacak olan Kocaelispor’a yeniden destek sağlanacağı belirtildi.

Nuh Çimento Grubunun, sezon başında Kocaelispor’a forma sponsoru olmasının yanı sıra 6 Kasım’da Altay maçı öncesi çıkarılan 41 bin özel hatıra ve ahde vefa biletinin de sponsorluğunu üstlendiği aktarılan açıklamada, "Sezon boyunca bu şehrin coşkusunu ve inancını boşa çıkarmayan kulübe, Altay maçı öncesi tam 100 bin liralık destek verecek olan Nuh Çimento şampiyonluk maçı öncesi 'daha büyük başarılara birlikte tam yol ileri' dedi."ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ise "Şehrimizin, kulübümüzün 51 yıllık markası, kulübümüzün her zaman destekçisi olan forma reklam sponsorumuz Nuh Çimento, Kocaelispor'a ışık olmaya devam ediyor. Final maçımız öncesi yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılarımıza duyarsız kalmayarak destek sağlayan Nuh Çimento'ya, Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilgin ve CEO Kamil Gökhan Bozkurt’a örnek davranışları nedeniyle teşekkür eder, saygılar sunarız." değerlendirmesinde bulundu.


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