Aladağ'daki yangında ölen çocuklar anısına kütüphane

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangında yaşamını yitiren çocuklar anısına kütüphane kuruldu.

Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları tarafından, yangında hayatını kaybeden öğrenciler anısına Aladağ'daki Atatürk Ortaokulunda bin 500 kitaplık kütüphane oluşturuldu.

Firma Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Özsoylu, yurt yangınından sonra, Aladağ'daki öğrenciler için en güzel hediyenin kitap olduğuna karar verip, ilçede ihtiyaç duyulan bir okula kütüphane kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Bir daha böyle acıların yaşanmamasını dileyen Özsoylu, "Çocuklarımız ülkemizde en iyi şartlarda eğitim görsün istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş da firma yetkililerine teşekkür etti. Törende öğrencilere kalem ve kitap hediye edildi.