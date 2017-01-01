Adana'daki silahlı kavga

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kıbrıs Caddesi'nde 3 gün önceki kavganın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hüseyin Ş. (21), Sercan T. (22) ile İsmail Ş. (55), geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sercan T'nin, Hüseyin Ş'nin kavgada kullandığı iddia edilen suç aleti silahı saklamaya çalıştığı öne sürüldü.



Saldırıya katıldığı belirlenen İ.A'nın, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

- Kavga anı güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki motosikletteki 4 kişinin birbirleriyle karşılaşmaları, motosikletteki şüphelilerden birinin belinden çıkardığı iki tabancayla karşı tarafa ateş açması, diğer motosikletteki zanlının da tabancayla karşılık vermesi yer alıyor.

Kıbrıs Caddesi'nde 9 Mayıs'ta iki motosikletli grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Mehmet Emin Gül (21), Adana Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, karşı gruptaki İ.A. (17) ve A.A.(17) ile yoldan geçen Erdal Köroğlu (27) yaralanmıştı.

Gül'ü öldürdüğü öne sürülen A.A, özel hastanedeki tedavisinin ardından motosikletle kaçmıştı.