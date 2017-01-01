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Yavru kızıl sincap "Ormancı" doğaya bırakıldı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:00
Yavru kızıl sincap "Ormancı" doğaya bırakıldı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan ve "Ormancı" adı verilen yavru kızıl sincap, tedavisi ve bakımının ardından doğaya bırakıldı.

Sarıkamış İnönü Mahallesi'nde 4 gün önce çocuklar tarafından yürüyemez halde bulunan kızıl sincap yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülmüştü.

Tedavi ve bakımı tamamlanan kızıl sincap, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıkamış Soğuksu Tabiat Parkında doğal yaşam alanına bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, AA muhabirine, Sarıkamış'ta çocuklar tarafından bulunan kızıl sincap yavrusunun gerekli bakımların yapıldığını söyledi.

Yavru sincabın bakım ve tedavisinin ardından doğaya bıraktıklarını ifade eden Doğanay, "Yavru sincabımızın beslenmesi ve bakımını yaptık, tabiata kazandırılmaya hazır hale getirdik. Kızıl sincap yavrusunu Sarıkamış Soğuksu Tabiat Parkına kazandırdık. Arkadaşlarımız yavru sincabın ismini 'Ormancı' koymuşlar. Şimdi 'Ormancı' sincabımız tabiat parkını süsleyecek." dedi.

Görevlilerce bir kafes içerisinde, Soğuksu Tabiat Parkı'na getirilerek doğal yaşam alanına bırakılan yavru sincap bir süre ekip çalışanlarından ayrılmak istemedi. Yavru sincap daha sonra ağaçlara tırmanarak tabiata alışmaya çalıştı.



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