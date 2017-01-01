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"Maliye Kampı" yıllık 2,6 milyon liraya kiraya verildi

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:06
"Maliye Kampı" yıllık 2,6 milyon liraya kiraya verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve "Maliye Kampı" olarak bilinen Maliye Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisinin de içinde yer aldığı arazi, yıllık 2 milyon 601 bin lira karşılığında, 10 yıllığına kiraya verildi.

Marmaris Malmüdürlüğü tarafından, İçmeler Mahallesi Kumluörencik mevkisinde bulunan, tamamı Hazine'ye ait 22 bin 581 metrekarelik arazinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi için "açık teklif usulü" ile ihale düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin de aralarında yer aldığı 12 isteklinin teklif verdiği ihaleyi, yıllık 2 milyon 601 bin lira bedelle Ali Tezdiğ kazandı.

Maliye Bakanlığının onayının ardından, 15 gün içinde sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

Daha önce de açık artırma yöntemiyle ihaleye çıkarılan arazi, en son 7 Ocak 2011'de, 4 milyon 920 bin lira bedelle, 49 yıllığına Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye kiralanmıştı. Söz konusu firma projeyi iptal edince, ihale sözleşmesi de feshedilmişti.


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