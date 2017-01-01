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Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:06

KOCAELİ (AA) - Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında 96 engelli, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Poyraz Limanı'na aileleriyle gelen zihinsel ve bedensel engelli 96 kişi, bir günlük eğitim için yakınlarının yardımıyla asker kıyafetlerini giydi.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, yaptığı konuşmada, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen bir günlük temsili askerlik uygulaması dolayısıyla ülkede çeşitli birliklerde farklı bir askerlik heyecanı yaşandığını belirtti.

Anayasanın 72. maddesinde vatan hizmetinin, her Türk'ün haklı bir görevi olarak düzenlendiğini vurgulayan Küçükatay, şunları söyledi:

"Sizler de engeliniz nedeniyle bugüne kadar yerine getiremediğiniz askerlik vazifenizi silah, bayrak ve namusunuz üzerine yemin ederek yerine getirecek, gerektiğinde vatanınız için canınızı seve seve feda edeceğinize söz vereceksiniz. Şanlı tarihi boyunca vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna vermiş olduğu binlerce şehit ve gaziyle bağımsızlık ve hürriyetin timsali olmuş, hatta bu özelliği sayesinde bağımsızlık mücadelesi veren milletlerin sembolü haline gelmiş yüce Türk milleti, şanlı ordusu sayesinde adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. İşte sizler de biraz sonra edeceğiniz yeminle, bu ordunun birer neferi olacaksınız."

Küçükatay, askerlik vazifesinin en kutsal görev olduğuna işaret ederek, "Bu görevi yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömrü boyunca taşır. Askerlerin hayata bakışını simgeleyen bir söz vardır;, 'Her Türk asker doğar'. Sizler de az sonra edeceğiniz yeminle zaten asker doğmuş bir kişi olarak kutsal vatan hizmetinizi ifa etmiş olacaksınız. İnanıyoruz ki yarın size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her Türk genci gibi canını seve seve bu vatan uğruna feda etmekten çekinmeyeceksiniz.

Gençlere yaşama sımsıkı sarılmayı, içinizdeki umudu hiçbir zaman kaybetmemeyi ve hayata tutunma adına gayret göstermeyi öğütler, askerlikten sonraki yaşamınızda sağlık ve mutluluklar temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından silah ve Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden engelli askerler, daha sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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