Tekirdağ'da 'Balkan Kültür Şenliği' düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneğince "Balkan Kültür Şenliği" düzenlendi.

Ticaret Meydanı'ndaki şenlikte, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden gelen göçmenler Balkan müzikleriyle yöresel oyunlar sundu.

Trakya'da yaşayan göçmenlerin yaptığı yöresel yemekler ikram edilirken, yöresel kıyafetler de stantlarda sergilendi.

Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, Balkan göçmenlerinin geçmişte çok zorluklar yaşadığını ama ne olursa olsun her zaman kardeş gibi olduklarını söyledi.

Öztürk, atalarının Balkanlar'da sıkıntılar yaşadığını ve bu yüzden topraklarından ayrılıp Türkiye'ye göç ettiğini aktararak, "Balkan Türkleri, 'elveda' demeden ayrıldılar ata topraklarından. Direndiler, yardım beklediler, kanları pahasına topraklarını korudular. Çaresiz kaldıkları için ana vatanlarından göç ettiler. Gittikleri yerlerde bazıları küçümsedi onları. Kimisi 'Bulgar' dedi, kimisi 'Hüsmen Aga' diye küçümsedi" şeklinde konuştu.

Atalarıyla her zaman gurur duyduklarını vurgulayan Öztürk, "Her zaman hazır ve iradeliyiz. Yaşananlar bugün de olsa değişen bir şey olmaz. Bizler barış için, sevgi ve dostluk için varız. Bizler kardeşiz ve bugün düzenlediğimiz Balkan Kültür Şenliği de onun göstergesidir. Bizler bir olacağız, birlik olacağız, kardeş olacağız. Barışı ülkemizde ve dünyada sağlayacağız. Göçmenler ülkemizin eşit bireyleridir." ifadelerini kullandı.

Şenlik yarın sona erecek.











