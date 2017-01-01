FETÖ'cü müdürlere hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okul, yurt ve dershanelerinde müdürlük yapan 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı, FETÖ/PDY’nin kanun hükmünde kararname ile kapatılan yurt, okul ve dershanelerde müdürlük yaparak örgütün ideolojisi doğrultusunda, mutlak itaati esas alan yapıya bağlı insan tipi yetiştirdikleri iddia edilen tutuksuz Ali Rıza Ö, Fatma S, Gülsüm T, Özgür T ve Sevcan C ile ilgili soruşturmayı tamamladı.

Savcının 5 eski müdür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklar hakkındaki suçlamalar ve sanıkların savunmalarına yer verildi.

Kapatılan Özel Nurten Arslanoğlu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevcan C'nin örgütle bağlantılı Bank Asya’da hesabının bulunduğu belirtilen iddianamede, telefonunda ByLock programı tespit edilen şüphelinin ayrıca yine örgüt adına faaliyet gösteren iki kuruluşta daha çalıştığı ifade edildi.

Evinde yapılan aramada terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen’in kitabı bulunan dershane müdürü Gülsüm T. ise iddianameye yansıyan savunmasında, hediye olan kitabın evdeki varlığından bile haberdar olmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.