CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'a yönelik silahlı saldırı davası

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AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a, Aydın'da bir restoranda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına Tezcan katılmazken, tutuklu sanık Alparslan Sargın ve tutuksuz yargılanan Fatih Yeşilyurt, İrfan Türkmen ile taraf avukatları hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada saldırıda parti tüzel kişiliğinin etkilendiği gerekçesiyle CHP'nin davaya katılma talebinin kabul edilmesi nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam ve Murat Bakan ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir de davaya katıldı.

Aydın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünden Bülent Tezcan'ın silahla yaralanmasına ilişkin gelen rapor okundu.

Mahkemede tanık Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi dinlendi.

Olayın gelişimiyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, olay günü kendisine ait kiralık konutla ilgili işlerin takibini yapan sanıklardan İrfan Türkmen'le bir kafede görüştüklerini anlatan Çiftçi, Türkmen'in bir işi dolayısıyla masadan kalktığını, az sonra tekrar geldiğini ve sohbete devam ettiklerini anlattı.

Çiftçi, "Sonra Türkmen'e bir telefon geldi. Bu telefon konuşmasından sonra, 'CHP milletvekilinin, Alparslan tarafından vurulduğu' yönünde bilgi geldiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tezcan'ın avukatı Celal Çelik'in Alparslan Sargın'ı tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya Çiftçi, "Ben Alparslan'ı haricen tanırım. Birlikte olmuşluğumuz ve bir iş yapmışlığımız yoktur. Kendisini tanımamın sebebi de İrfan'ın çok sık olarak bahsetmiş olmasıdır." yanıtını verdi.

Avukat Çelik, tanığın beyanlarını ve Aydın Adli Tıp Kurumu raporunun "Tezcan'da hayati tehlike olmadığı" bölümünü kabul etmediklerini söyledi.

Sanık Alparslan Sargın ise olayın anlık geliştiğini, öfkeye kapılarak hareket ettiğini savunarak, "Adam öldürme kastı asla yoktur. Olay anında 'yaşatmam' yönünde sözler söylediğim beyanlarını kabul etmiyorum. Sadece şehitlerimize saygı gösterilmesi yönünde bir ifadede bulundum. Mahkeme de takdir ederse tahliyeme karar verilmesini istiyorum. 7 aydır tutukluyum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süre, Aydın Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin toplanmış olması göz önüne alınarak Sargın'ın adli kontrol şartıyla taliye edilmesine karar verdi.

Kararda ayrıca Aydın Adli Tıp Kurumu raporuyla ilgili Bülent Tezcan'ın tüm tıbbi belgelerinin eklenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, bu karar yerine getirildikten sonra tüm tıbbi raporlarla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınması konusunun değerlendirilmesine ve rapora itirazların bu aşamadan sonra değerlendirilmesine karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Aydın Adli Tıp Kurumunun verdiği "hayati tehlike yoktur" raporunun tartışmalı olduğunu, buna itiraz edeceklerini kaydetti.

- Olay ve iddianame

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı 29 Ekim 2016'da Aydın'daki bir restoranda yemek yediği sırada ayağından silahla yaralayan Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalanmış, yanındaki arkadaşı Fatih Yeşilyurt ise teslim olmuştu. Olaya ilişkin İrfan Türkmen de gözaltına alınmıştı.

Sargın, 2 Kasım'da tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Saldırıya ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 13 sayfalık iddianamede, Alparslan Sargın hakkında "silahla hayati tehlike geçirecek, kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama ve zincirleme tehdit" suçundan 5 ila 15 yıl arasında, Sargın ile aynı restoranda yemek yiyen ve adli kontrolle serbest bırakılan Fatih Yeşilyurt hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 4'te bir oranında indirim yapılması talep edilmiş, Sargın'ın olay yerinden kaçması için taksi temin ettiren şüpheli İrfan Türkmen için de "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında ceza istenmişti.