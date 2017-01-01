ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'a yönelik silahlı saldırı davası

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:14

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'a, Aydın'da bir restoranda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına Tezcan katılmazken, tutuklu sanık Alparslan Sargın ve tutuksuz yargılanan Fatih Yeşilyurt, İrfan Türkmen ile taraf avukatları hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada saldırıda parti tüzel kişiliğinin etkilendiği gerekçesiyle CHP'nin davaya katılma talebinin kabul edilmesi nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Musa Çam ve Murat Bakan ile Muğla Milletvekili Nurettin Demir de davaya katıldı.

Aydın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünden Bülent Tezcan'ın silahla yaralanmasına ilişkin gelen rapor okundu.

Mahkemede tanık Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi dinlendi.

Olayın gelişimiyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, olay günü kendisine ait kiralık konutla ilgili işlerin takibini yapan sanıklardan İrfan Türkmen'le bir kafede görüştüklerini anlatan Çiftçi, Türkmen'in bir işi dolayısıyla masadan kalktığını, az sonra tekrar geldiğini ve sohbete devam ettiklerini anlattı.

Çiftçi, "Sonra Türkmen'e bir telefon geldi. Bu telefon konuşmasından sonra, 'CHP milletvekilinin, Alparslan tarafından vurulduğu' yönünde bilgi geldiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Tezcan'ın avukatı Celal Çelik'in Alparslan Sargın'ı tanıyıp tanımadığı yönündeki soruya Çiftçi, "Ben Alparslan'ı haricen tanırım. Birlikte olmuşluğumuz ve bir iş yapmışlığımız yoktur. Kendisini tanımamın sebebi de İrfan'ın çok sık olarak bahsetmiş olmasıdır." yanıtını verdi.

Avukat Çelik, tanığın beyanlarını ve Aydın Adli Tıp Kurumu raporunun "Tezcan'da hayati tehlike olmadığı" bölümünü kabul etmediklerini söyledi.

Sanık Alparslan Sargın ise olayın anlık geliştiğini, öfkeye kapılarak hareket ettiğini savunarak, "Adam öldürme kastı asla yoktur. Olay anında 'yaşatmam' yönünde sözler söylediğim beyanlarını kabul etmiyorum. Sadece şehitlerimize saygı gösterilmesi yönünde bir ifadede bulundum. Mahkeme de takdir ederse tahliyeme karar verilmesini istiyorum. 7 aydır tutukluyum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süre, Aydın Adli Tıp Kurumu raporu ve delillerin toplanmış olması göz önüne alınarak Sargın'ın adli kontrol şartıyla taliye edilmesine karar verdi.

Kararda ayrıca Aydın Adli Tıp Kurumu raporuyla ilgili Bülent Tezcan'ın tüm tıbbi belgelerinin eklenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, bu karar yerine getirildikten sonra tüm tıbbi raporlarla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeniden rapor alınması konusunun değerlendirilmesine ve rapora itirazların bu aşamadan sonra değerlendirilmesine karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Aydın Adli Tıp Kurumunun verdiği "hayati tehlike yoktur" raporunun tartışmalı olduğunu, buna itiraz edeceklerini kaydetti.

- Olay ve iddianame

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı 29 Ekim 2016'da Aydın'daki bir restoranda yemek yediği sırada ayağından silahla yaralayan Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalanmış, yanındaki arkadaşı Fatih Yeşilyurt ise teslim olmuştu. Olaya ilişkin İrfan Türkmen de gözaltına alınmıştı.

Sargın, 2 Kasım'da tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Saldırıya ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 13 sayfalık iddianamede, Alparslan Sargın hakkında "silahla hayati tehlike geçirecek, kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama ve zincirleme tehdit" suçundan 5 ila 15 yıl arasında, Sargın ile aynı restoranda yemek yiyen ve adli kontrolle serbest bırakılan Fatih Yeşilyurt hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 4'te bir oranında indirim yapılması talep edilmiş, Sargın'ın olay yerinden kaçması için taksi temin ettiren şüpheli İrfan Türkmen için de "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay ila 5 yıl arasında ceza istenmişti.

İLGİLİ HABERLER
Dalama köprüsünün temeli törenle atıldı
YEREL

DALAMA KÖPRÜSÜNÜN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
CHP İl Başkanı İnci'den Başkan Özakcan'a teşekkür plaketi
YEREL

CHP İL BAŞKANI İNCİ'DEN BAŞKAN ÖZAKCAN'A TEŞEKKÜR PLAKETİ
Aydın'da 2. Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

AYDIN'DA 2. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Aydınlı Oğuzhan milli takımda ilk golünü attı
YEREL

AYDINLI OĞUZHAN MİLLİ TAKIMDA İLK GOLÜNÜ ATTI
Takımı küme düşüren oyunculara 35 bin TL ceza verildi
YEREL

TAKIMI KÜME DÜŞÜREN OYUNCULARA 35 BİN TL CEZA VERİLDİ
Aydın'da ayın şoförü ödülünü aldı
YEREL

AYDIN'DA AYIN ŞOFÖRÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Aydınspor 1923'ü küme düşüren futbolcular gözden düştü
YEREL

AYDINSPOR 1923'Ü KÜME DÜŞÜREN FUTBOLCULAR GÖZDEN DÜŞTÜ
Karaer; &quot;Hemşirelerimizin sorunları çözülerek iş motivasyonları artırılmalıdır&quot;
YEREL

KARAER; "HEMŞİRELERİMİZİN SORUNLARI ÇÖZÜLEREK İŞ MOTİVASYONLARI ARTIRILMALIDIR"
Başkan Alıcık, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN ALICIK, TÜM ANNELERİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
Başkan Kale; &quot;Tüm engelleri sevgiyle aşıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN KALE; "TÜM ENGELLERİ SEVGİYLE AŞIYORUZ"
Aydın Büyükşehir Meclisi Mayıs ayı 2. toplantısını yaptı
YEREL

AYDIN BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ MAYIS AYI 2. TOPLANTISINI YAPTI
Egeli tekstilciler Uluslararası Teknik Tekstiller Fuarına katıldı
YEREL

EGELİ TEKSTİLCİLER ULUSLARARASI TEKNİK TEKSTİLLER FUARINA KATILDI
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Efeler'de minikler çocuk ve bahar şenliğinde buluştu
YEREL

EFELER'DE MİNİKLER ÇOCUK VE BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTU
Didimliler Yeşilçam şarkılarıyla hoş dakikalar geçirdi
YEREL

DİDİMLİLER YEŞİLÇAM ŞARKILARIYLA HOŞ DAKİKALAR GEÇİRDİ
Aydın'da İlçe Sağlık Müdürleri durum tespiti yaptı
YEREL

AYDIN'DA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLERİ DURUM TESPİTİ YAPTI
Nazilli Belediyesi, Pirlibey'deki hizmetlerine yenilerini ekliyor
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ, PİRLİBEY'DEKİ HİZMETLERİNE YENİLERİNİ EKLİYOR
Buharkentliler sağlık için yürüyecek
YEREL

BUHARKENTLİLER SAĞLIK İÇİN YÜRÜYECEK
Başkan Haluk Alıcık'ın Hemşireler Haftası kutlama mesajı
YEREL

BAŞKAN HALUK ALICIK'IN HEMŞİRELER HAFTASI KUTLAMA MESAJI
Söke'de demir yüklü kamyon devrildi
YEREL

SÖKE'DE DEMİR YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
Şehit Başsavcı Alper son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ŞEHİT BAŞSAVCI ALPER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TOBB'de &quot;İnşaat Sektörünün Geleceği&quot; çalıştayı yapıldı
YEREL

TOBB'DE "İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ" ÇALIŞTAYI YAPILDI
Başkan Çerçioğlu engellileri unutmadı
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU ENGELLİLERİ UNUTMADI
Muzaffer İzgü, Germencik 2. Kültür Sanat Çalıştayında söyleşi gerçekleştirdi
YEREL

MUZAFFER İZGÜ, GERMENCİK 2. KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYINDA SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye denizlerde geleceğe hazırlanıyor
TEKNOLOJİ

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

 1
  • 2 'Fındık kurdu' Berna büyüdü
  • 3 Ne yaptın Ümit Özat!
  • 4 Yok artık Tuncay Şanlı!