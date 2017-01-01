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DÜZCE (AA) - Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Düzce Otları Tyche Bereket Festivali" başladı.

Anıtpark Meydanı'nda kurulan stantlarda kent genelinde yetişen otlar sergilendi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Mehmet Keleş, meydanda kurulan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Dağlı, ot, yemek ve kültür bakımından Düzce'nin çok bereketli olduğunu söyledi.

Önemli bir çalışmanın sergilendiğine işaret eden Dağlı, "Düzce'nin ot ve yemek bakımından bereketli olduğunu burada tekrar gördük. Bu festivalin daha kalıcı olmasını diliyoruz. Üçüncüsü olmasıyla da başarılı olduğunu görüyoruz. Bu festivali Düzce dışında İstanbul, Ankara gibi çevre illerde de tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Vatandaşları festivale davet eden Dağlı, "Misafirlerimiz buraya gelsin, Düzce'nin ne kadar bereketli bir yer olduğunu kendileri birebir görsünler istiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Keleş de festival konusunda her geçen gün biraz daha geliştiklerini belirtti.

Keleş, festivalin ilgi gördüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Festivalimizi her geçen gün biraz daha geliştirip zenginleştiriyoruz. Düzce'de flora ve fauna çok güçlü, çeşitli otlar ve bunlardan hazırlanmış çok lezzetli yöresel tatlar mevcut. Asıl hedefimiz bunları tanıtmak ve Türkiye'nin beğenisine sunmaktır. İnşallah daha zenginleştireceğiz, daha da bilinir hale gelecek. Burası tüm Türkiye tarafından ziyaret edilen bir mekan haline gelecek."

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileriyle devam eden festivalde, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.