Eşi ve üvey oğlunu bıçakla yaraladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşi ve üvey oğlunu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde 8 yaşındaki oğlu A.İ. ve 24 yaşındaki oğlu Umut Ç. ile yürüyüş yapan Hatice İ. (42), ayrılma aşamasında olduğu eşi Ahmet İ. (44) ile telefonda tartıştı.

Ahmet İ, tartışmadan bir süre sonra kafede otururken gördüğü Hatice İ'yi darbetmeye başladı.

Bu sırada kendisini engellemek isteyen üvey oğlu Umut Ç'yi göğsünden bıçaklayan Ahmet İ, eşini de bacağından yaraladı.

Devriye gezerken olayı fark eden polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Umut Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan annesinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, Hatice İ. hakkında koruma tedbiri kararı bulunduğu belirtildi.