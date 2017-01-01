Mahkumun ailesine silahlı tehdit iddiası

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ADANA (AA) - Adana'da bir suçtan cezaevinde yatan mahkumun ailesini silahla tehdit ederek 30 bin lira istediği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, mahkum S.Ö'nün babası M.Ö. ve kardeşi S.Ö, "bir çetenin kendilerini silahla tehdit ederek para istediği" iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu.

Baba M.Ö. polis ekiplerine, Behzat Y. (25) ve beraberindekilerin evlerine gelerek cezaevinde yatan oğlu ile cinsel istismar iddiasıyla ondan şikayetçi olan aileyi barıştıracaklarını iddia edip 30 bin lira para istediklerini, kabul etmeyince de silahla tehdit edildiklerini aktardı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, başka vatandaşları da benzer şekilde tehdit ettiği ileri sürülen Behzat Y, Emrah Ş. (30), Hilmi K. (31) ve Muhammet A'yı (23) gözaltına aldı.

Suçlamaları kabul etmeyen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.