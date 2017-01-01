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BURSA (AA) - Dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri olma özelliğine sahip Irgandı Köprüsü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sanat Günleri başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi köprüdeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin kültür, sanat ve medeniyetin merkezi olduğunu, sanat bulunmadığı taktirde şehirlerin büyük bir köyden ibaret olacağını söyledi.

Altepe, Bursa'nın da Osmanlı'yı kuran, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birikimli bir sanat şehri olduğunu vurgulayarak, "Bizlere düşen de bu birikime sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız sadece tarihi köprüyü gündeme getirmek değil. Aynı zamanda sanata ve sanatçıya sahip çıkarak, geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmak." ifadelerini kullandı.

Tarihi köprünün önemi hakkında bilgiler veren Bursa Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da Irgandı Köprüsü'nün arasta özelliğine sahip dünyadaki 4 köprüden biri olduğunu, 1922 yılında Yunanlılar kenti terk ederken bombalanan köprüdeki dükkanların tamamen yıkıldığını hatırlattı.

Oğuzoğlu, yapının 1949 yılında onarıldığını, dükkanların ise 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek köprünün bugünkü halini aldığını aktardı.

Irgandı Köprüsü sanatçıları adına söz alan devlet sanatçısı Yılmaz Emen ise sanata ve sanatçıya verdikleri destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İznik çinisi sanatçısı Nükhet Alp, köprü sanatçıları adına Başkan Altepe'ye günün anısına çini kandil hediye etti.

Başkan Altepe daha sonra stantları gezerek sanatçılarla sohbet etti.

Bu yıl 7 ilden gelen sanatçılar, mısır kabuğu-kasnakta boncuk, Osmanlı çarıkları, cam süsleme, Karagöz yapımı, ipekçilik, Bursa bıçağı ve metal işleme, keçe, yazma, boynuz işleme, lüle taşı, ebru, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, nakkaşlık, neyzen, resim sanatları ve geleneksel Türk el sanatları branşlarındaki eserlerini 2 gün boyunca Bursalılar ile buluşturacak.

