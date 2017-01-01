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Aksaray'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

12 Mayıs 2017 Cuma, 14:47
Aksaray'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi ölü, 3 kişi yaralandı.

Kamil G. (53) yönetimindeki 42 FY 677 plakalı kamyon, Aksaray-Konya karayolunun 32. kilometresinde Erkal Koç (43) idaresindeki 34 NP 3665 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Koç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Kamil G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Bayram Ş. yönetimindeki 68 BH 604 plakalı otomobil, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Bahattin Yolalan (27) idaresindeki 61 ER 043 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Bahattin Yolalan ile aynı araçta bulunan Feride (20) ve Ayşenur Yolalan (24) yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Feride ve Ayşenur'un hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bayram Ş. gözaltına alındı.

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