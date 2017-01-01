Konya'daki hamile doktora silahlı saldırı

KONYA (AA) - Konya'da aracına çarptıkları iki aylık hamile doktoru silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Beşyol Kavşağı'nda yaşanan olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler İsmail U. (37) ve Hasan Ç'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Uyuşturucu madde kullanma ve kasten yaralama suçlarından sabıkaları bulunduğu öğrenilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, zanlıların aracında yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 21 fişek, 2 ekmek bıçağının ele geçirildiği öğrenildi.
- Zanlının üzerinde çelik yelek takılıymış
Üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan zanlılardan İsmail U'nun üzerinde, olay anında çelik yelek takılı olduğu tespit edildi.
Şüphelilerden sürücü İsmail U'nun, yapılan idrar ve kan testinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.
Tedavisi süren Aliye Avcı, saldırganların gereken cezayı alacaklarına inandıklarını söyledi.
Dün yaşanan olayda, İsmail U. yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araç, Beşyol Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen, aile sağlık merkezinde uzman doktor Aliye Avcı (35) idaresindeki 42 FGE 36 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kaza sonrası aracından inen İsmail U. ile yanındaki Hasan Ç, Avcı'ya tepki göstermişti.
Şüphelilerden birinin yanında taşıdığı silahla ateş etmesi sonucu yaralanan Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Avcı'nın bacağındaki merminin, hamilelik nedeniyle ameliyat sırasında narkoz verilemeyeceği için doğumdan sonra alınacağı belirtilmişti.