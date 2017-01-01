Aydın merkezli 6 ilde "telefonla dolandırıcılık" operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 6 ilde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 24 kişi gözaltına alındı.
Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince telefonda kendilerini sigortacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliye yönelik Aydın, İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli ve Afyon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 24 kişiden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 16'sı adliyeye sevk edildi.
Zanlıların ele geçirdikleri listelerdeki telefon numaralarını arayarak hayat sigortası poliçelerini yenileyecekleri bahanesiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı, bu yolla 24 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı idda edildi.