Ağrı'daki terör operasyonu

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HATAY (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez (23), memleketi Hatay'ın Kumlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'ndaki törenin ardından uçakla Hatay'a getirilen Gücüyetmez'in naaşı, Akkerpiç Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada, şehit Gücüyetmez için helallik alındı, dua edildi. Şehidin eşi Tuğba ve babası Hüssün Gücüyetmez güçlükle sakinleştirildi.

Daha sonda Akkerpiç Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Orhan Karasayar ve Mehmet Öntürk, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, şehidin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Gücüyetmez'in cenazesi toprağa verildi.

Şehit Gücüyetmez'in 7 kardeşin en büyüğü olduğu ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 asker şehit olmuş, 11 asker de yaralanmıştı.

