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Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:09

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan ilköğretim okulu öğrencisine otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde öğrenci servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Sarp İspir'e, Çağdaş Sülün’ün idaresindeki 59 HL 772 plakalı otomobil çarptı.

Yaklaşık 3 metre sürüklenen İspir, haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, öğrenci servisinden inerek yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan İspir'e otomobilin çarptığı, İspir'in kazadan sonra ayağa kalktığı görülüyor.


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