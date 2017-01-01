TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Adana'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla Adana'ya hareket etti.
Trabzonspor'da kart cezalısı Uğur Demirok ile Luis Ibanez kadroya alınmadı.
Bu arada önceki gün idmanda sakatlanan Jan Durica kafileye dahil edilirken, Slovak oyuncunun oynayıp, oynamayacağı maç saatinde belli olacak.