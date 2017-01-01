Heykeltraş Çiçen'e Kılıçdaroğlu'na hakaretten para cezası

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ANTALYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan heykeltıraş Ragıp Çiçen'e 12 bin lira ceza verildi.

Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ragıp Çiçen'in hakaretlerine devam ettiğini ve bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Çiçen hakkında manevi tazminat davası da açtıklarını ifade eden Çelik, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Duruşmada, "Kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediğine hükmedilen Çiçen'e 12 bin lira ceza verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir programa katılmak üzere 20 Mayıs 2016 tarihinde Antalya'ya gelmiş, havalimanı çıkışında heykeltıraş Ragıp Çiçen, Kılıçdaroğlu'nu protesto etmişti. Çiçen'e, protestosu sırasında Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözler nedeniyle dava açılmıştı.