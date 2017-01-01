Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari’nin Çukurca ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı Halime Şimşek ve bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP İlçe Başkanı Şimşek'in de bulunduğu 7 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Şimşek ile Fatma G, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Zanlılardan 2'si adli kontrol kararıyla 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.