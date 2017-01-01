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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Eyyüp Nebi Dünya Sabır Etkinlikleri kapsamında 5 bin kişiye "sabır pilavı" ikram edildi

"Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber'in mezarının bulunduğu ve adını taşıyan Eyyüp Nebi Mahallesi'nde, Viranşehir Belediyesince 15'incisi düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahilerin seslendirildiği programda, terör olaylarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarına plaket takdim edildi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, törendeki konuşmasında, Hazreti Eyüp'ün örnek hayatı ve kişiliği hakkında bilgiler verdi.

İnsanların Eyüp Peygamber'in hayatını örnek alıp sabırla çalışması gerektiğini vurgulayan Tuna, "Bu kutsal topraklarda vatandaşlar kardeşlik içerisinde yaşıyor. Komşularımıza baktığımızda kan ve gözyaşı var. Oysa ülkemizde kardeşçe birlikte yaşıyoruz. İnşallah bugünler devamlı olacaktır. Gençlerin azimle çalışıp geleceklerini garanti altına almaları gerekiyor. Bu vesileyle düzenlenen etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlikte cuma namazı sonrası bahçeye kurulan stantlarda, yaklaşık 5 bin kişiye "sabır pilavı" dağıtıldı.

Sakal-ı Şerif'in ziyaret edildiği etkinlik sema gösterisiyle sona erdi.

Programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları Halaf Kete, Mahmut Şık, Arslan Çiftçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.