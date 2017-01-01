Kahramanmaraş'ta engellilere yardım

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin biricik amacı ve temel gayesi, insanı evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde, ilinde, ülkesinde mutlu ve müreffeh kılmaktır." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince Kültür Park'ta, kentteki engellilere tekerlekli sandalye, akülü araba ve yatak hediye edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, engellilere verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesini tebrik etti.

Toplumu bir bütün olarak gördüklerini belirten Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan siyasetinin biricik amacı ve temel gayesi, insanı evinde, sokağında, mahallesinde, ilçesinde, ilinde, ülkesinde mutlu ve müreffeh kılmaktır. Bugüne kadar bizim siyasetimiz bu amaçtan sapmadı. Bu amaç etrafında hareket ederken toplumu hep bir bütün olarak gördük." dedi.

Şehirlerin engellilerin ulaşımına göre dizayn edildiğini aktaran Ünal, son 15 yılda birçok alanın engelliler tarafından da kullanılabilecek şekilde düzenlendiğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise engelsiz bir Kahramanmaraş için yola çıktıklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın herkesin rahat nefes aldığı huzurlu ve mutlu bir şehir olmasını amaçladıklarını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:

"İnsanların engelli olmaları kendi istekleri dışında bir olay, takdiriilahidir. Kahramanmaraş'ımızda da her ferdin bu bilinçte olması gerektiği inancındayız. 15 yılda Türkiye, sosyal devlet olduğunu ispatladı. Biz de hükümetimizin çizdiği politikalar doğrultusunda, ek yardım desteklerle faydalı olma gayreti içindeyiz."

Daha sonra, 75. yıl Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin hazırladığı şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in portresi, Ünal'a hediye edildi. Ünal ve beraberindekiler, engellilerle sohbet etti ve hediyelerini verdi.