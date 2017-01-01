Uyuşturucuyu iç çamaşırlarında saklamışlar

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişinin iç çamaşırlarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda doğu illerinden Kırşehir'e sentetik kannabionid maddesi getirileceğini belirledi.

Uyuşturucu maddenin getirileceği gün ve saati öğrenen ekipler, Kırşehir-Kayseri karayolunda ortak operasyon düzenledi.

Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan zanlıların aracı, kovalamaca sonucu Gölhisar Mahallesi girişinde yolan kapan atılarak durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gizli bölmede 21 gram esrar bulundu. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada ise 2 zanlının iç çamaşırında satışa hazır 390 adet sentetik kannabionid maddesi ele geçirildi.

Ekipler, iç çamaşırlarında uyuşturucu madde bulunan M.D. ve A.Ç ile araçtaki B.D ve M.C.Y'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.







