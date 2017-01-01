Cinayet sanığı 5,5 yıl sonra yeniden yargılandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 2011'de "kendisine büyü yaptığını" iddia ettiği kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası verilen sanık, Yargıtay kararıyla yeniden yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.T. ve avukatı ile öldürülen İ.B'nin eşi H.B. katıldı.

Sanık S.T. savunmasında, İ.B'yi öldüren kişi ile kendisinin kıyafetlerinin benzediğinin iddia edildiğini ancak giysileri üzerinde yapılan incelemede barut izine rastlanmadığını öne sürdü.

Öldürülen kişiyle arasında hiçbir husumet bulunmadığını belirten S.T, "Bu kişiyi ben öldürmedim. 5,5 yıldır suçsuz yere hapis yatıyorum. Olay günü dayımın evindeydim. Evime polisin geldiğini öğrenince gidip teslim oldum. Hakkımda somut delil yoktur. Tanık beyanı esas alınmıştır ancak ben o kişiyi de tanımıyorum. Ayrıca şizofreni hastasıyım. Tedavi görüyorum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, S.T'ye "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kararın açıklanmasının ardından S.T'nin yakınları H.B'ye tepki gösterdi.



