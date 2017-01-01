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Gaziantep 2. Kitap Fuarı

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:37
Gaziantep 2. Kitap Fuarı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep 2. Kitap Fuarı, 3 günde 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsasının destekleriyle hazırlanan fuarda, ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Bu yıl ziyaretçi sayısının 100 binin üzerinde olması beklenen fuar, yazarların imza günleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Toplam 85 yayınevi ve 100'ün üzerinde yazarın katıldığı kitap fuarını, ilk üç günde 50 bin kişi ziyaret etti.

Söyleşiye katılan ve kitaplarını imzalayan yazar Zekeriya Efiloğlu, fuarın düzenlenmesinde büyük emeği bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Öğrencilerin kitap fuarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Efiloğlu, şöyle konuştu:

"Gaziantep'in daha geniş konseptli kitap fuarı yapacak enerjisi var. İlgi muhteşem, gelenler de gayet memnun. Öğrencilerin geçen yıla nazaran daha çok bilinçlendiğini gördüm. Düşünen, okuyan ve üreten bir şehre geçmek kolay değildir ama bu tohumları atmak lazım. Bu tohumları da Büyükşehir Belediyemiz atıyor, elinden geleni yapıyor, taşın altına elini de gövdesini de koyuyor."

Fuar, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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