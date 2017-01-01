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VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi koordinatörlüğünde düzenlenen ve 5 ülkeden 90 bilim adamının katıldığı "Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm Sempozyumu" başladı.

YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Van'ın İslam medeniyetinde önemli bir yeri olduğunu ve İslam dini için çok önemli isimler yetiştirdiğini söyledi.

Çağdaş Müslümanların her çağda olduğu gibi bu çağda da kelamcılardan beklentileri olduğunu aktaran Atalay, şöyle devam etti:

"İslam dünyası kelamcılardan çok şeyler bekliyor. Birçok sorunları var ve bu sorunlar için çözümler bekliyorlar. Bu yüzden sizlerin üzerindeki vebal fazladır. Kur'an ve sünnetin ışığında ve çağı iyi bilerek günümüz Müslümanlarının sorunlarını nasıl çözeceğiz? Siyasi hareketler olarak bu konuda nasıl başarılı olacağız.? Bunları burada tartışarak doğru adımlar atılması sağlanacaktır. İslam dünyasında baskılar altında kısıtlanan, refahın yayılmadığı durumlar nasıl ortaya çıktı. Biz bugünkü çağda demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının en önemli temsilcileri olarak insanı en aziz tutan sistemler kurmalıyız."

Vali İbrahim Taşyapan ise sempozyumun Van'da yapılmasından onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.

İslam dünyasının çalışmalarında savunma mekanizmasından çıkması gerektiğini ifade eden Taşyapan, "Bizim dışımızdaki kültürlerin ve düşünce akımlarının ürettiği birtakım sıkıntılara bizim tarafımızdan cevap verilmesi ve bunların yalanlanması veya bu düşüncelere karşı bizim bakışımızın kamuoyuna dünyaya sevk edilmesi önemlidir ama bizim tarafımızdan da bunların karşısına bir şeyler çıkarılması gerekir." dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da bu tür toplantıların İslam alemi için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak içinde bulunulan çağda din karşıtı olan akımların teknolojiyi de kullanarak topluma nüfuz etmeye çalıştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından oturumlara geçilen sempozyum, iki gün sürecek.