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EDİRNE (AA) - Edirne'de, "İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar" fetih etkinlikleri kapsamında Selimiye Meydanı'nda mehteran konser verdi.

Edirne Valiliğince gönüllülük esasına göre oluşturulan Ali Altındal koordinesinde aralarında öğretmen, polis, din görevlisi bulunan memur mehter takımı, Selimiye Camisi meydanında Fatih Sultan Mehmed heykeli ve Şahi toplarının yer aldığı alanda konser verdi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, Edirne'de kurulan medeniyetin Bizans ve Roma medeniyetlerinin üzerine çıkması dolayısıyla İstanbul'un fethedilebildiğini söyledi.

Farklı inanç ve düşüncedeki insanların Edirne'deki medeniyette ortak yaşam biçimi oluşturduğunu anlatan Özdemir, "Burada yaşayanlar da kendi inanç ve düşüncelerini de hayata geçirme imkanı bulmuşlardır. İstanbul'da ise insanlar arasında ciddi çatışmalar oluyordu. Ve İstanbul'daki insanlar 'İstanbul'da kardinal külahı görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz' diyorlardı. Çünkü bu anlayış Edirne'de kurulan ve Edirne'de hayata geçen medeniyetin İstanbul'dan önce gönüllerin fethedilmesiydi" diye konuştu.

-"Çağı açan ve kapatan fetihten önce medeniyettir"

Gönülleri fetheden medeniyeti Fatih Sultan Mehmed Han'ın kurduğunu anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethi çok önemlidir. İstanbul'un fethi aslında bir çağın açılıp kapanmasıdır amma velakin bir çağı açan ve kapatan fetihten önce medeniyettir, anlayıştır. Onun için ben İstanbul'u fetheden medeniyetin fetihten daha önemli olduğunu, fethin ise bu medeniyetin sonucu olduğunu düşünüyorum. Onun için biz eğer Edirne'yi anlayamazsak biz Edirne'yi değerlendiremezsek İstanbul'u ve Osmanlı medeniyetini anlayamayız. Edirne'yi ve Osmanlı'yı anlayabilirsek İstanbul'un fethini ve İstanbul'u anlayabiliriz. İstanbul'un fethi Edirne'den başlar ve Edirne'yle devam eder diyoruz."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise İstanbul'un fethinin dünya tarihi üzerindeki etkisinin çok açık şekilde görüldüğünü söyledi.

Edirneli Fatih Sultan Mehmet'in heykeli ve Şahi toplarının Selimiye Camisi'nin yanı başına konduğunu aktaran Gürkan, "İstanbul'un fethine Edirne'den yola çıkan Fatihi bir kez daha anmak için toplandık. Bir cihan padişahı olan Fatih Sultan Mehmed Han'ı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlara şerbet ikram edildi.

Daha sonra mehteran vatandaşlara konser verdi.