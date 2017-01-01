Zehirlenerek ölen genç için 471 bin lira tazminat

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencisinin 2011 yılında staj yaptığı 5 yıldızlı otelde karbonmonoksit gazından zehirlenip ölmesiyle ilgili görülen davada mahkeme, öğrencinin ailesine 471 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, 2011 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinden, Gümbet Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele staj için gelen turizm ve meslek lisesi öğrencilerinden 11'i rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Karbonmonoksit gazı zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerden Muhammet İsa Soysal (17), yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşanan olayın ardından Soysal'ın ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Aile, Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde otel işletmesine 500 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Bodrum Adliyesinde görülen davayı sonuçlandıran mahkeme, aileye 471 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Ailenin avukatı Sami Güleçyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce yaşanan olayla ilgili davanın karara bağlandığını söyledi. Öğrencilerin staj gördükleri otelde sağlıksız koşullarda barındırıldığını öne süren Güleçyüz, "Çamaşırhane olarak kullanılan yerdeki ranzalarda yatırmışlar. Bu ranzaların yanından geçen borulardan karbonmonoksit gazı sızması sonucu öğrenciler zehirlendi. Diğer çocuklar kazayı hafif atlatırken, müvekkilim olayda yaşamını yitirdi." dedi.

Soysal'ın doğum gününde yaşamını yitirdiğine işaret eden Güleçyüz, şunları kaydetti:

"Muhammet İsa Sosyal doğum gününde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavi gördü ve kurtulamadı. Karşı taraf bizimle görüşmekten kaçındı ve biz de bunun üzerine hem ceza hem de hukuk davası açtık. Ceza davası halen devam ediyor ama hukuk davası dün sonuçlandı. Biz 500 bin liralık dava açmıştık, mahkeme 471 bin lira olarak hükmetti. Bilirkişi raporları da bizim lehimize çıktı."



