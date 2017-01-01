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Uşak'ta telefonla dolandırıcılık iddiası

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:55

UŞAK (AA) - Uşak'ta telefonla aradıkları kişiyi dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı.

Ulubey ilçesinde marangozluk yapan Hüseyin Okyay'ı (60) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan İ.Y, bir kuyumcuda hırsızlık olayı meydana geldiğini, olay yerinde kimliğinin bulunduğunu, çalınan 105 bin liranın verilmesini istediğini belirtti.

Telefonu kapatmamasını isteyen İ.Y'nin konuşmalarından şüphelenen Okyay, telefonu kapatmadan yürüyerek karakola gitti.

Okyay, polisin yönlendirmesiyle belirlenen buluşma noktasında havlu ve gazete kağıtlarıyla doldurulan çantayı telefonla görüştüğü İ.Y. ve yanında gelen M.D'ye verdi.

Bu sırada polis tarafından yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda otomobilde bekleyen R.Ç, C.B. ile Suriye uyruklu A.E.A da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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