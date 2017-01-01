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Samsunspor'da hedef 3 puan

12 Mayıs 2017 Cuma, 15:58


SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Samsunspor'un teknik direktör Osman Özköylü, "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak, maçtan mutlu bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum." dedi.

Karadeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, bugün Türk Hava Yollarına ait tarifeli uçakla İzmir'e gidecek.

Teknik direktör Özköylü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçın her iki takım açısından da zor geçeceğini söyledi.

Kendilerinin düşme hattından uzaklaşmak, Göztepe'nin de play-off için kazanmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Osman Özköylü, "Ligin ikinci yarısında aldığımız sonuçlarla çok önemli bir iş başardığımıza inanıyoruz ama bu işin sonunu iyi getirebilmek için kalan 2 maçtan da iyi sonuç almamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak maçtan mutlu bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, "Ligde iddiası bulunmayan takımların maçlara yedek kadrolarıyla çıkmasının diğer takımlara haksızlık olup olmadığı" şeklindeki sorusu üzerine Özköylü, şunları kaydetti:

"Ligde şaibeye yer vermemek lazım. İddiası olsun olmasın, tüm takımlar ciddiyetle sahada mücadele etmelidir. Hiçbir dedikoduya meydan vermeden iddiası olmayan takımlar da en iyi performansı sahaya yansıtmalıdır. Son 2 hafta, hem şampiyonluk yarışındaki hem play-off mücadelesindeki hem de düşme hattındaki takımlar için çok önemli. Bazı takımlar play-off'u veya düşmemeyi garantiledikten sonra asıl takıma değil, genç oyunculara veya yedek kadrosuna yer veriyor. Bu, gerçekten büyük vebal ve birçok takımı etkileyecek bir karardır. Her takımın ve hakemlerin bu maçlara dikkat etmesi gerekir. Çünkü böyle bir şey takımın bir senelik emeğinin kaybolmasına, zarar görmesine neden olacak. Kimse kimsenin ahını almasın. Bir gün gelir aldığı bu veballer bu takımların önüne çıkar."


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