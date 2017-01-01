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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Biz ülkenin en fazla ihracat yapan beşinci kentiyiz. Neredeyse dünyanın bütün ülkelerine mal satıyoruz." dedi.

Hıdıroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) organize ettiği "Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de finansal sistemin daha çok bankacılık sektörüne dayandığını söyledi.

KOBİ'lerin bankacılık sektöründen yeterli ölçüde yararlanamadığını ifade eden Hıdıroğlu, finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi noktasında "girişim sermayesi" modelinin önemine dikkati çekti.

Fon yöneticileri için Gaziantep'in müşterisi bol bir pazar olduğuna işaret eden Hıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz, bana göre 'fikrim var param yok' diyenlerin derdine derman olacak bir finansman aracı olan girişim sermayesi modelini diğer finansal araçlardan ayıran en önemli nokta 'kazan-kazan' felsefesinin güçlü olmasıdır. Kazan-kazan modeliyle aslında iki taraf da kazanma arzusunda olan girişimcilerden oluşuyor. Birinde para var, diğerinde iş. Dolayısıyla başarı için sinerji yüksek, başarı neticesinde de karlar yüksek. Kalkınmanın ve gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri de girişimci ruhun olmamasıdır. Bu ruh yoksa aslında sizin için potansiyel müşteri de yok demektir. Şundan emin olabilirsiniz ki Gaziantep sizin için müşterisi bol bir pazar. Biz ülkenin en fazla ihracat yapan beşinci kentiyiz. Neredeyse dünyanın bütün ülkelerine mal satıyoruz. Halının üretim merkeziyiz. Dünyanın en rekabetçi 7 kentinden biriyiz."

- Saniyeye nitelikli eleman yetiştirilecek

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi de GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nin, sanayiye nitelikli eleman yetiştireceğini söyledi.

Türkiye'nin zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Ünverdi, şöyle dedi:

"Sanayiciler olarak artık ekonomiye ağırlık verilmesini bekliyoruz. GSO olarak yeni bir kalkınma hamlesinin eğitimden başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak faaliyete geçirdiğimiz mesleki eğitim merkezi, hem nitelikli eleman yetiştirecek hem de 'bir fikrim var' diyene veya 'ben proje yapmak istiyorum' diyene danışmanlık hizmeti verecek. GSO olarak sanayiye yön vermek, sanayicilerimizi doğru adreslerle buluşturmak, kısaca çözüm kaynağı olmak asıl görevimizdir. Bir işi veya bir projeyi gerçekleştirmeden önce mutlaka bir girişimde bulunulması gerekiyor."

Toplantıda, TOBB Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı ve fon yöneticisi Göktekin Dinçerler, fon yöneticileri Selami Düz, Levent Yeşildağ, Baturay Kaya, Cenk Coşkuntürk, Barış Öney, Ahmet Cüneyt Selçuk, Levent Karasakaloğlu ve Fırat Özpınar da birer konuşma yaptı.





