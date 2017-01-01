Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına yoğun ilgi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınmasını bölgeye gelen çok sayıda kişi de izledi.

Ilısu Baraj Gölü alanında bulunan 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin Türkiye'de ilk defa uygulanan proje ile 2 kilometre taşınmasını bölgeye gelen birçok kişi izledi ve tarihi ana tanıklık etti.

Batman Valisi Ahmet Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşınan türbenin pazartesi günü tamamen yeni yerine yerleştirileceğini söyledi.

Bugünün tarihi bir gün olduğunu belirten Deniz, şöyle devam etti:



"Çok mutluyuz, gururluyuz. Böylesine büyük bir tarihi eserin çok ileri teknolojilerin kullanılarak taşınmasına şahitlik ettik. Bu ülkemizin kendi tarihine verdiği değeri gösteriyor. Yeni yerine taşınması yaklaşık 4 saat sürdü. 2 gün sonra da burada tamamen yerine yerleştirilecek."

Vali Deniz, yeni Hasankeyf'in yüzde 95'inin tamamlandığını, ilçenin önemli kültürel ve tarihi bir değer olduğunu aktardı.

Yeni Hasankeyf'in bölgenin mimarisine uygun şekilde inşa edildiğini anlatan Deniz, konuşmasını şöyle devam etti:

"Artuklu eserleri burada çok önemli. O yüzden yeni mimari de ona göre yapıldı. Kazasız belasız buraya taşınmasından dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bin 100 ton ağırlığındaki tarihi bir eserimizdir bu. Bu çok önemli. Geçmişimize, tarihimize verdiğimiz değer açısından çok önemli. 16 milyon liraya mal oldu. Geri kalan eserlerin taşınması da bu şekilde olacak."

- Türbenin taşınmasına yoğun ilgi

İlçeye bağlı Üçyol köyünden tarihi ana tanıklık etmek için geldiğini belirten Mehdi Yavuz, tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin zarar görmeden yeni yerine taşınmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Türbenin yanı sıra tüm eserlerin taşınmasını isteyen Yavuz, "Tarihimizin kaybolmasını istemiyoruz. Böylece tüm devletler ülkemizin gücünü görmüş olacak." dedi.

Batman'dan türbenin taşınmasını izlemeye gelenlerden Ali Başaran ise "Türbenin taşınması iyi oldu. Bu vesile ile tarihi eserlerimiz kaybolmamış oldu. Bunlar ilelebet kalacak. Çok güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.





