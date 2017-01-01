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Tırın çarptığı çocuğun ölümü davası

12 Mayıs 2017 Cuma, 16:08

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısındaki oyun parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tır şoförü hakim karşısına çıktı.

Ereğli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olayda hayatını kaybeden Muhammet Ali Çınar'ın babası Ferhat Çınar, tutuklu sanık tır şoförü Tuncay Karabıyık ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Karabıyık, savunmasında, kamyon şoförü olarak çalıştığını ve ERDEMİR'den yüklediği sac rulosunu bir firmanın deposuna yüklemek üzere götürdüğünü anlattı.

Yolun kasisli, mahalle arası ve aracın yüklü olması nedeniyle yavaş gittiğini savunan Karabıyık, şöyle devam etti:

"O esnada sol camım açıktı. Sol camımdan 'Dur lan' diye bir ses duydum ve soluma doğru kafamı çevirdim. Aracımdan 'tık' diye bir ses geldi ve hemen frene bastım. Bir cisme vurduğumu hissetmiştim. Daha sonra bana bağıran şahıs kullanmış olduğum kamyona doğru koştu ve beni araçtan indirdi. Ben o zaman bir çocuğa çarptığımı anladım. Ayrıca ben müştekilerin faturalandırılabilir zararını gidermek isterim."

Mahkeme, olay yerinde 22 Mayıs'ta keşif yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Tuncay Karabıyık yönetimindeki 67 TY 925 plakalı tır, 11 Nisan'da Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak üzerinde, yolun karşı tarafındaki çocuk parkına geçmek isteyen 5 yaşındaki Muhammet Ali Çınar'a çarpmıştı. Çınar, tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından bölgede çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşandığını belirterek yol güzergahını ulaşıma kapatan mahalle sakinlerinin talebi üzerine, bir şirketten istenen iş makinesiyle atıl durumdaki eski yol yeniden ana yola bağlanarak tır geçişine açılmıştı.

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